Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (8), após uma sessão agitada e uma semana de fortes perdas, com perspectivas sombrias para a economia global pesando sobre a demanda por petróleo.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro subiu 1,96%, para US$ 90,76.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,82% cotado a US$ 96,65.



