A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos e próximos do equilíbrio, nesta segunda-feira (8), após uma sessão sem notícias macroeconômicas e à espera de estatísticas cruciais sobre a inflação, que serão conhecidas nesta quarta-feira.



O índice industrial Dow Jones subiu 0,09%, para 32.832,54 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,10%, para 12.644,46 pontos. Já o índice S&P; 500 - das 500 principais empresas listadas - caiu 0,12%, fechando em 4.140,06 pontos.



