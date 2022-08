Olivia Newton-John, estrela de 'Grease', morre aos 73 anos

A australiana Olivia Newton-John, que ganhou fama mundial por seu papel no musical "Grease: Nos Tempos da Brilhantina", morreu nesta segunda-feira (8) aos 73 anos, informou sua família.



Três décadas após ser diagnosticada com câncer de mama, a cantora e atriz "faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos", disse seu marido, John Easterling, em comunicado divulgado nas contas oficiais da atriz nas redes sociais.



Newton-John, que iniciou sua carreira em 1963, dedicou grande parte de seu tempo a atividades de caridade desde que começou sua luta contra a doença em 1992.



A estrela nascida no Reino Unido e criada na Austrália usou vários álbuns e shows para arrecadar fundos para a pesquisa e a detecção precoce do câncer de mama. Ela ajudou inclusive na construção de um centro de saúde em Melbourne, que leva seu nome.