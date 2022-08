Ucrânia afirma ter frustrado plano para matar seu ministro da Defesa

O serviço de inteligência ucraniano afirmou, nesta segunda-feira (8), ter detido agentes russos que planejavam assassinar o ministro de Defesa e o chefe de inteligência do exército.



O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) "deteve assassinos dos serviços especiais russos que planejavam matar" o ministro de Defesa, Oleksii Reznikov, e o responsável pela inteligência militar, Kirilo Budanov", disse a entidade no Telegram.



A mensagem veio acompanhada de um vídeo que mostra pessoas armadas abordando e algemando dois homens vestidos como civis que se aproximavam de um carro. A prisão ocorreu em Kovel, no noroeste da Ucrânia.



Segundo o SBU, um dos supostos assassinos entrou no país por Belarus. Também afirmaram que, além das duas autoridades, os detidos preparavam "a eliminação física" de um "ativista ucraniano" anônimo.



Eles teriam sido recompensados com um valor de 100 a 150 mil dólares, indicou o SBU.