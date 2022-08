México usará drone submarino para auxiliar resgate de mineiros presos

As autoridades mexicanas preparavam, nesta segunda-feira (8), uma operação para que mergulhadores possam entrar na mina de carvão onde 10 trabalhadores estão presos há cinco dias.



Um dia após o presidente Andrés Manuel López Obrador pedir mais esforços para resgatar os mineiros, a Defesa Civil anunciou que inspecionará o local com um drone equipado com uma câmera aquática antes da entrada dos socorristas.



"Hoje, estaremos trabalhando com um drone submarino enviado pela Marinha", disse a titular do órgão, Laura Velázquez, durante a coletiva de López Obrador, que esteve no local do acidente no domingo.



Velázquez explicou que o dispositivo tem uma câmera de alta resolução e luz capaz de gravar a até 250 de profundidade, de forma que os mergulhadores possam identificar possíveis obstáculos sem colocar em risco a vida dos socorristas.



O anúncio causou comoção no acampamento onde aguardam os familiares dos mineiros em Agujita, uma comunidade do estado de Coahuila, que faz fronteira com os Estados Unidos.



Alguns comentavam que isso poderia acelerar os trabalhos. No entanto, a imersão através de um poço deve acontecer no meio desta semana, segundo o planejamento apresentado pelo exército.



De acordo com essas estimativas, o nível de água seguro para permitir o acesso das equipes de resgate é de 1,5 metro. Atualmente, está em 19,4 metros.



Ao mesmo tempo, o governo informou que segue em andamento a extração da água com bombas. "Estão sendo retirados mais de 300 litros por segundo (...), é o necessário segundo os técnicos", afirmou López Obrador.



- Esperança -



O presidente garantiu que os profissionais no local e as famílias mantêm a confiança de que os mineiros estão com vida.



"Todos têm fé, ninguém está pensando em outra coisa além do resgate", disse. "Nos explicaram que quando se trabalha nessas minas, os próprios mineiros fazem buracos e abrigos", acrescentou.



Porém, a ansiedade é notória entre os parentes dos homens presos, que com o passar do tempo questionam a idoneidade do pessoal de resgate e evitam falar com os jornalistas.



A mina está localizada cerca de 1.130 km ao norte da Cidade do México, na região carbonífera de Coahuila, principal produtora desse mineral no país, onde acidentes como esse são comuns.



O acidente ocorreu na quarta-feira, quando trabalhadores colidiram com uma área adjacente cheia de água que desabou e inundou a mina, segundo as autoridades. Cinco dos mineiros conseguiram escapar.