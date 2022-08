Pai e filho condenados à prisão perpétua por assassinato de negro nos EUA

Um homem e seu pai foram condenados, nesta segunda-feira (8), à prisão perpétua pelo assassinato de um homem negro.



Travis McMichael, de 36 anos e residente do estado da Geórgia, e seu pai Gregory McMichael, de 66, já cumprem a pena de prisão perpétua, depois de serem considerados culpados pelo assassinato de Ahmaud Arbery em 2020.



Lisa Godbey Wood, juíza federal do distrito, condenou os dois homens brancos à prisão perpétua por acusações separadas de crimes de ódio e negou seus pedidos para cumprir pena em uma prisão federal em vez de em uma instalação estadual.



Os McMichaels perseguiram Arbery em uma caminhonete em 23 de fevereiro de 2020, enquanto ele corria pelo bairro perto da cidade de Brunswick, na Geórgia.



Travis McMichael confrontou Arbery, 25, quando ele passava por seu caminhão e atirou nele e o matou.



O caso com contexto racial alimentou os protestos em todo o país pela morte de negros nas mãos de policiais que eclodiram inicialmente pelo assassinato de George Floyd, em maio de 2020, na cidade de Minneapolis.



Um terceiro homem envolvido na perseguição, William Bryan, que teve um papel menos direto no assassinato e cooperou com os investigadores, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional.



Durante o julgamento federal, os promotores relataram o suposto uso de insultos raciais vulgares pelos três homens, que tinham histórico de racismo.