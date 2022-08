Cineasta Lars von Trier sofre de parkinson

O cineasta dinamarquês Lars von Trier sofre de parkinson, anunciou sua produtora nesta segunda-feira (8).



"Lars está em forma e está sendo tratado por seus sintomas", indicou Zentropa em um comunicado.



O diretor de 66 anos é um dos promotores do manifesto "Dogma" que propõe um cinema filmado numa relação grosseira com a realidade.



Este ano ele espera lançar "The Kingdom Exodus", a terceira parte de uma série que a produtora espera que seja concluída de acordo com o cronograma.



O diretor é um peso pesado na indústria cinematográfica e é uma personalidade polêmica conhecida por propostas polêmicas e por incluir cenas de violência incômodas para o espectador.



Seus trabalhos incluem "Melancolia", "Ninfomaníaca" e "A Casa que Jack Construiu".