Sete em cada 10 americanos veem migração como uma vantagem para os EUA

Pesquisa do instituto Gallup aponta que 58% dos americanos querem o aumento de imigrantes nos Estados Unidos ou que o número permaneça estável. Enquanto isso, sete a cada dez acreditam que a chegada dos estrangeiros é vantajosa, mas o assunto ainda divide democratas e republicanos.



A pesquisa do instituto Gallup, realizada entre os dias 5 a 26 de julho, revelou que a maioria da população vê a imigração como algo bom, mas depende da idade e do nível educacional da pessoa consultada, além do partido com o qual se identifica.



Os números da pesquisa chegam a 83% entre os adultos de 18 a 34 anos, a 76% entre a faixa etária de 35 a 54 e 57% para aqueles com 55 anos ou mais. Os graduados ocupam 80% em comparação aos 65% que não concluíram os estudos e 64% sem educação universitária, observou Lydia Saad sobre a pesquisa, que não distingue entre migração legal ou irregular, em um blog da Gallup.



Os 86% democratas são quase duas vezes mais propensos que os 46% republicanos de considerar a migração como algo bom para o país. Os 75% independentes estão mais próximos do ponto de vista democrata sobre desse tema.



Embora a maioria dos americanos considere a imigração uma vantagem, "a crise fronteiriça dos últimos anos provocou um debate muito partidário sobre como lidar com a alta demanda de entrada" vinda da América Latina "e isso provavelmente está afetando a opinião dos americanos", explicou Saad.



Os Estados Unidos continuam muito divididos sobre a política migratória: 27% dos americanos dizem que a chegada de estrangeiros deve aumentar, 31% preferem manter no nível atual e 38% desejam a redução, número maior que nos últimos anos, mas inferior aos 65% em 1993 e 1995.



Em relação aos partidos políticos, a divisão é óbvia. A grande maioria dos republicanos quer a redução, enquanto metade dos democratas espera o aumento de imigrantes e os independentes encontram-se em um ponto intermediário.



O desejo dos republicanos por menos imigração aumentou 21 pontos desde junho de 2020, quando era 48%. Isso contrasta com um aumento de cinco ponto entre os independentes, agora com 33%, e um aumento de quatro pontos entre os democratas, que chegam a 17%.



Além disso, a pesquisa de julho revelou que 15% dos republicanos contra 3% dos independentes e menos de 1% dos democratas identificam a imigração irregular como o principal problema do país.