Incêndio em terceiro tanque de petróleo no oeste de Cuba

Um terceiro depósito na base de armazenamento de combustíveis de Matanzas, na região oeste de Cuba, sofreu um incêndio e desabou nesta segunda-feira (8), informaram as autoridades, enquanto buscam conter o fogo que começou na sexta-feira e deixa ao menos um morto e 16 desaparecidos.



O incêndio nos arredores de Matanzas, uma cidade de 140.000 habitantes a 100 quilômetros a leste de Havana, começou na noite de sexta-feira depois de um raio atingir um dos oito tanques que fazem parte desta central de armazenamento de combustível.



Cerca de 5.000 pessoas foram evacuadas dos arredores da região do desastre, afirmaram as autoridades.



Nesta segunda-feira, o governador da província, Mario Sabines, afirmou à televisão estatal que um terceiro tanque desmoronou.



"O terceiro tanque também desabou, depois que combustível vazou do segundo e comprometeu ainda mais a situação durante a madrugada", afirmou.



Ele observou que a situação é "muito complexa", com "três tanques em chamas" e a área de incêndio "bastante ampla".



Sabines disse que "equipes" de Cuba, México e Venezuela estão se posicionando para espalhar a espuma extintora, o que "pode demorar um pouco".



"Os trabalhos para combater um fogo que não cede se intensificam. Outro dia decisivo", apontou no Twitter a Presidência de Cuba.



Segundo a estatal Cubapetróleos, o primeiro tanque afetado continha 26 milhões de litros de petróleo bruto, ou seja, 50% de sua capacidade.



Com 52 milhões de litros de óleo combustível em seu interior, um segundo tanque explodiu à meia-noite de domingo, espalhando parte do conteúdo em combustão.



O terceiro tanque também tinha capacidade para 52 milhões de litros, mas as autoridades não especificaram a quantidade de petróleo bruto que havia.



- Usar máscara -



Segundo o último relatório médico, o incêndio provocou uma morte, a de um bombeiro de 60 anos. Outros 16 bombeiros permanecem desaparecidos.



No total, 125 feridos foram atendidos, 24 dos quais ainda estão internados, cinco deles em estado crítico e dois em estado grave. A maioria apresenta queimaduras.



As autoridades de saúde disseram que mantêm um monitoramento intensivo de doenças respiratórias e outras que possam estar associadas aos elementos tóxicos.



"Até o momento, não foi identificado um aumento dessas doenças em nenhumas das províncias", indicou o Ministério de Saúde, que recomentou que a população vulnerável use máscara em áreas de concentração de fumaça e evite se expor à chuva nesses locais.



Parentes dos desaparecidos se reuniram com o presidente Miguel Díaz-Canel no domingo em um hotel em Matanzas, onde são atendidos por médicos e psicólogos.



"Meu filho cumpriu seu dever, deu um passo à frente", disse à AFP a mãe de um bombeiro de 19 anos que estava na base do superpetroleiro no início da manhã de sábado, quando começou o fogo no segundo depósito.



O desastre ocorre quando a ilha, com uma rede elétrica desatualizada e escassez persistente de combustível, enfrenta dificuldades crescentes para atender à demanda de energia.