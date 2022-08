A Rússia anunciou nesta segunda-feira (8) que está suspendendo as inspeções americanas a instalações militares previstas no tratado New START, um acordo estratégico entre as duas potências para limitar os arsenais nucleares.



Em um comunicado, o ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que as instalações sujeitas a inspeções sob o tratado serão "temporariamente" isentas de inspeções.