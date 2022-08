Washington sanciona 'misturador' de criptomoedas Tornado Cash

Os Estados Unidos impuseram na segunda-feira (08) sanções financeiras contra o chamado "misturador de criptomoedas" Tornado Cash, acusado de ser usado para lavar mais de 7 bilhões de dólares em moeda virtual desde 2019, inclusive em relação à Coreia do Norte.



"O Tesouro sanciona o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava dinheiro de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos", Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, informa através de um comunicado.



Segundo Washington, as atividades de lavagem da Tornado Cash "incluem mais de 455 milhões de dólares roubados pelo Lazarus, um grupo de hackers patrocinado pelo Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), que havia sido sancionado pelos Estados Unidos em 2019 como parte do maior roubo de moeda virtual", especifica o Tesouro.



O comunicado enfatiza que o "Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes", para evitar que "atores cibernéticos maliciosos" lavem fundos, apesar das alegações públicas contrárias.



Em maio, Washington impôs pela primeira vez sanções financeiras contra um misturador de criptomoedas, Blender.io, que também foi envolvido na lavagem de dinheiro virtual por parte da Coreia do Norte.