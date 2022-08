UE apresenta 'texto final' para negociação nuclear com Irã

A União Europeia (UE) apresentou um "texto final" para as negociações que buscam a retomada do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015, indicou nesta segunda-feira (08) uma autoridade da UE.



"Temos trabalhado durante quatro dias e o texto está na mesa", afirmou a autoridade aos jornalistas, em condição de anonimato. "A negociação já terminou, esse é o texto final (...) e não será renegociado", acrescentou a fonte.



Em Teerã, o governo iraniano disse estar examinando o texto.



"Assim que recebemos essas ideias, transmitimos nossa resposta e considerações iniciais para eles, mas essas questões exigem naturalmente uma maior revisão e considerações adicionais", informou a agência estatal IRNA, citando um diplomata não identificado.



Após um impasse de meses nas negociações, diplomatas do Irã, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha retornaram na quinta-feira (04) a Viena para uma rodada de negociações com o objetivo de tentar salvar o acordo.



Esse diálogo busca garantir que o programa nuclear de Teerã tenha fins civis, uma vez que o Irã foi acusado de tentar adquirir uma arma atômica, apesar do país negar.



O acordo internacional de 2015 ficou no limbo após a decisão dos Estados Unidos em retirar-se unilateralmente em 2018, durante o governo de Donald Trump, reestabelecendo as sanções contra o Irã. Por sua vez, o país começou a desligar-se progressivamente de seus compromissos nucleares.