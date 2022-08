Jornalista russa crítica à ofensiva na Ucrânia é condenada a pagar nova multa

A jornalista russa Marina Ovsiannikova, famosa por interromper o noticiário de um canal estatal russo com um cartaz contra a ofensiva na Ucrânia, foi condenada nesta segunda-feira(8) a pagar uma nova multa por denunciar o conflito.



Condenada por um tribunal administrativo de Moscou por "descredibilizar" o Exército russo, Ovsiannikova deverá pagar 40 mil rublos (cerca de 650 euros), disse em sua conta no Telegram.



Seu advogado, Dimitri Zakhvatov, informou à AFP que a jornalista foi condenada por uma publicação que fez no Facebook.



No final de julho, ela já havia sido condenada a pagar uma multa pelo mesmo motivo.



Duas condenações em menos de seis meses abrem caminho para um processo penal, com possíveis consequências legais muito mais graves.



Ovsiannikova continua criticando abertamente a ofensiva na Ucrânia, apesar das ameças judiciais. Nesta segunda-feira, ela divulgou um texto irônico que leu em sua defesa para o juiz.



"Admito que são (...) Estados Unidos e Europa que determinaram que na Rússia não deve existir liberdade de expressão, juízes independentes, eleições livres e que a população seja presa por pedir paz", afirmou.



Ovsiannikova ganhou notoriedade em meados de março depois de aparecer no telejornal da emissora pró-Kremlin onde trabalhava com um cartaz denunciando a guerra e a "propaganda" dos veículos controlados pelo poder.



Ainda que muitos admirem sua coragem, entre a oposição russa há quem a critique por ter trabalhado no passado para a rede pro-governamental Pervy Kanal.



Depois de trabalhar vários meses no exterior, principalmente para o jornal alemão Die Welt, ela anunciou em julho que retornou à Rússia para resolver uma disputa legal pela guarda de seus filhos.



Meta