Ucrânia condena militar russo que disparou de blindado a 10 anos de prisão

Um tribunal ucraniano condenou um sargento russo a 10 anos de prisão por disparar de um blindado contra um edifício residencial, informaram nesta segunda-feira(8) os serviços de segurança ucranianos (SBU).



O sargento Mikhail Kulikov, detido no início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, foi declarado culpado de "violar as leis e práticas de guerra" por um tribunal de Chernihiv, no norte do país.



Segundo o SBU, concluiu-se que o militar "cruzou a fronteira com a Ucrânia a partir de Belarus em 24 de fevereiro" e em seguida, avançou sobre esta capital regional muito afetada pelos combates e "bombardeou localidades".



"Em 26 de fevereiro, sob a ordem de seu comandante, ele disparou contra um edifício residencial de 11 andares com civis. Vários andares foram destruídos", afirmou o SBU, acrescentando que o blindado foi interceptado e Kulikov detido em seguida.



Em maio, a Justiça ucraniana condenou à prisão perpétua o suboficial russo Vadim Shishimarin, de 21 anos, pelo assassinato de um civil. A sentença foi reduzida em apelação a 15 anos de prisão. Ele foi o primeiro militar russo a ser julgado por cime de guerra desde o início da invasão.



Além disso, dois soldados acusados de ter bombardeado habitantes de Kharhiv no primeiro dia de guerra foram condenados a 11 anos de prisão. Outros casos estão sendo julgados.