Incêndio em terceiro tanque de petróleo no oeste de Cuba

Um terceiro depósito na base de armazenamento de combustíveis de Matanzas, na região oeste de Cuba, sofreu um incêndio e desabou nesta segunda-feira (8), informaram as autoridades, enquanto buscam conter o fogo que começou na sexta-feira e deixa ao menos um morto, 16 desaparecidos e cem feridos.



"O terceiro tanque também desabou, depois que combustível vazou do segundo e comprometeu ainda mais a situação durante a madrugada", afirmou o governador da província de Matanzas, Mario Sabines, à televisão estatal.



Ele observou que a situação é "muito complexa", com "três tanques em chamas" e a área de incêndio "bastante ampla".



Sabines disse que "equipes" de Cuba, México e Venezuela estão se posicionando para espalhar a espuma extintora, o que "pode demorar um pouco".



O incêndio começou na sexta-feira às 19h00, hora local, depois de um raio atingir um dos oito tanques que fazem parte desta central de armazenamento de combustível.



Esse tanque continha 26 milhões de litros de petróleo bruto, 50% de sua capacidade, segundo a estatal Cubapetróleos.



As chamas atingiram um segundo tanque na manhã de sábado. Com 52 milhões de litros de óleo combustível em seu interior, esse depósito explodiu à meia-noite de domingo, espalhando parte do conteúdo em combustão.



Na madrugada de domingo para segunda-feira, dois tanques em chamas desabaram, causando mais três ferimentos leves.



De acordo com o último boletim médico, divulgado na noite de domingo, o incêndio deixa um morto, 16 desaparecidos e 24 hospitalizados, cinco deles em estado crítico.