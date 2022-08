EUA não deseja ultrapassar outras potências na África, afirma Blinken

Os Estados Unidos buscam uma "verdadeira associação" com a África e não tentam "ultrapassar" outras potências mundiais na influência no continente, afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, nesta segunda-feira (8) em seu segundo dia da turnê africana.



"Nosso compromisso com a África é uma verdadeira colaboração, não se trata de ficar à frente de ninguém", disse Blinken em entrevista coletiva com sua colega sul-africana, Naledi Pandor.



"Não queremos uma relação desequilibrada e transacional", acrescentou.



Após chegar à África do Sul no dia anterior, primeira etapa de uma viagem que depois o levará à República Democrática do Congo e Ruanda até quinta-feira, Blinken desenvolverá sua visão estratégica para o continente hoje à tarde durante um discurso na Universidade de Pretória.



Esta visita tem como objetivo aproximar a diplomacia sul-africana e o Ocidente e frustrar a influência russa no continente, de acordo com especialistas.



Acontece pouco depois da visita à África, no final de julho, do chanceler russo Serguei Lavrov, que esteve na RDC, Uganda, Egito e Etiópia.



Em junho, o presidente russo Vladimir Putin pediu aos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para cooperar diante das "ações egoístas" do Ocidente.



Nesta segunda-feira, Blinken afirmou que Washington não vê a região como "o último campo de jogo na competição entre grandes potências".



"Basicamente, não é assim que vemos. Não é assim que vamos avançar com nosso compromisso aqui", insistiu.