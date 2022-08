Rei da Noruega sai do hospital

O rei Harald V da Noruega, de 85 anos, saiu do hospital nesta segunda-feira (8) após ser internado na quinta-feira por febre, anunciou o Palácio Real.



"O rei está com boa saúde", indicou o Palácio Real em nota.



No trono há 31 anos, o soberano foi internado na quinta-feira no hospital nacional de Oslo por uma infecção e foi tratado com antibióticos.



Harald V, cujas funções são principalmente simbólicas, sofreu recentemente vários problemas de saúde. O soberano contraiu covid-19, fez uma cirurgia no joelho em 2021 e teve problemas respiratórios no ano anterior.



Ele também passou por uma cirurgia em 2003 por câncer de bexiga e foi submetido a outra operação por problemas na válvula cardíaca em 2005, que foi substituída em outra operação em 2020.



Harald V, conhecido por ser um soberano esportivo, sempre se recusou a abdicar. Reina o país escandinavo desde 17 de janeiro de 1991.