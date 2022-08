Finlândia registra número recorde de refugiados pela guerra na Ucrânia

A Finlândia recebeu um número recorde de solicitantes de asilo após a invasão russa da Ucrânia e superou inclusive o último recorde alcançado durante a crise migratória de 2015, anunciaram as autoridades finlandesas nesta segunda-feira (8).



Em 4 de agosto, "as pessoas que fugiram da Ucrânia pelo ataque militar da Rússia apresentaram 35.074 solicitações de proteção temporária", indicou o Serviço de Imigração finlandês em nota.



Mais de 37.000 pessoas estão atualmente registradas no sistema de acolhida, "um número recorde", acrescentou.



O recorde anterior era de 32.000 e foi alcançado durante a crise migratória de 2015.



"Um terço dos que fogem da Ucrânia são crianças", informou o serviço de imigração. O órgão processou 33.480 solicitações de proteção até agora, o que significa que cerca de 95% dos solicitantes obtiveram uma resposta. Destes, 33.231 pessoas receberam proteção e menos de 1% das solicitações receberam uma resposta negativa.



"Os solicitantes que receberam uma resposta negativa são cidadãos de países diferentes da Ucrânia", informou o serviço de migração.



Na Finlândia, qualquer pessoa tem o direito de trabalhar assim que sua solicitação de proteção temporária for registrada.



Mais de 6,3 milhões de refugiados ucranianos foram registrados na Europa, segundo os últimos dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).