Ataque com faca deixa 10 mortos no Irã

Um homem "mentalmente instável" matou a facadas dez pessoas na província de Kerman, no sul do Irã, antes de ser preso pela polícia, informou a imprensa oficial nesta segunda-feira (8).



No domingo, um "cidadão afegão matou dez pessoas por diferenças pessoais em Rafsanjan", declarou Hossein Rezai, governador interino da cidade, citado pela agência de notícias estatal Irna.



Seis afegãos e quatro iranianos morreram no ataque e uma pessoa ficou ferida, afirmou Rezai.



O suspeito foi detido enquanto tentava sair da província, indicou a mesma fonte.



Segundo a rede de televisão estatal Irib, o homem seria "mentalmente instável" e viciado em drogas. Sua identidade não foi revelada.