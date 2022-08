Ucrânia volta a atacar ponte estratégica na cidade ocupada de Kherson

As forças ucranianas voltaram a atacar na madrugada desta segunda-feira uma ponte importante de Kherson, cidade do sul da Ucrânia ocupada pelas tropas russas, anunciaram as autoridades de Kiev.



"Que noite para os ocupantes da região de Kherson. Ataques na área da ponte Antonovski", afirmou um deputado regional, Sergei Khlan, no Facebook.



A porta-voz do comando sul do exército ucraniano, Natalia Gumeniuk, confirmou os bombardeios.



"O controle do fogo que desenvolvemos há vários dias está funcionando. Os impactos são consideráveis tanto na ponte Antonovski como na Kakhovski", disse.



A ponte Antonovski é estratégica para o abastecimento da cidade, pois é a única que liga a margem sul do rio Dnieper com o restante da região ocupada de Khersonn.



Em 27 de julho, um bombardeio ucraniano destruiu parcialmente a ponte.



Kherson, capital da região de mesmo nome, fica a poucos quilômetros da frente de batalha, onde as forças ucranianas anunciam há várias semanas uma contraofensiva para tentar recuperar os territórios perdidos nos primeiros dias da invasão russa.



A região é estratégica, pois representa o limite com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Ao ocupar Kherson, a Rússia conseguiu ligar os dois territórios.



As autoridades de ocupação planejam organizar um referendo para anexar Kherson e a região vizinha de Zaporizhzhia.