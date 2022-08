Israel volta atrás e afirma que respeitou início da trégua em Gaza

O exército israelense disse na noite deste domingo (7) que realizou seus últimos ataques contra a Jihad Islâmica em Gaza minutos antes da trégua entrar em vigor, contradizendo declarações anteriores.



Inicialmente, havia informado ter atacado posições do grupo armado palestino poucos minutos após a entrada em vigor da suspensão das hostilidades às 23h30 locais (17h30 de Brasília).



Mas em um segundo comunicado à imprensa, corrigiu suas declarações alegando ter lançado suas últimas ofensivas "às 23h25, horário local".



"Foi o último ataque do exército antes do cessar-fogo programado para as 23h30", acrescentou.



Em Gaza, a Jihad Islâmica anunciou que "cessaria as hostilidades" a partir de então, mas advertiu que reservava "o direito de responder a qualquer (nova) agressão israelense".