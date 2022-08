O novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs em seu discurso de posse acabar com a fracassada "guerra às drogas" e passar para uma "política de forte prevenção ao consumo" nos países desenvolvidos.



"É hora de uma nova convenção internacional que aceite que a guerra às drogas falhou", declarou o líder esquerdista do país com a maior produção mundial de cocaína.