Sirenes de alerta de ataque aéreo foram ativadas em localidades do sul de Israel perto da Faixa de Gaza neste domingo (7), logo após o início da trégua com a Jihad Islâmica palestina, anunciou o exército israelense.



"As sirenes soaram no setor adjacente à Faixa de Gaza", disse o exército em um breve comunicado na noite de domingo. Anteriormente, havia relatado que seus bombardeios contra Gaza continuavam depois de entrar em vigor às 23h30 locais o cessar-fogo negociado pelo Egito, em resposta a foguetes lançados antes do enclave.