Cinco pessoas morreram na Faixa de Gaza no domingo à noite em ataques israelenses, segundo o ministério da Saúde do território palestino, em meio a informações sobre uma trégua iminente entre Israel e o grupo armado Jihad Islâmica.



O ministério anunciou "36 mártires, incluindo 11 crianças e quatro mulheres, e 311 feridos", desde o início dos confrontos na sexta-feira, o que significa cinco vítimas fatais a mais em comparação com o balanço anterior.