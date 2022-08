Diplomata alemão suspeito de assassinar seu marido é preso no Rio

A polícia informou a prisão de um diplomata alemão no sábado por supostamente matar seu marido belga em sua casa no Rio de Janeiro e depois tentar encobrir o crime.



Uwe Herbert Hahn, que ocupa o posto de cônsul alemão no Rio de Janeiro, disse às autoridades que seu marido, Walter Henri Maximilien Biot, bateu a cabeça após uma queda, segundo a polícia.



No entanto, a análise do corpo e do apartamento do casal em Ipanema revelou que Biot havia sofrido outros golpes, segundo a mesma fonte.



"A versão apresentada pelo cônsul de que a vítima se exasperou e caiu, ela está na contramão das conclusões do laudo pericial", disse a policial Camila Lourenço em comentários postados nas redes sociais pela 14ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.



"Ele aponta diversas equimoses, inclusive na área do tórax, que seria compatível com pisadura. Lesões compatíveis com agressão por instrumento cilíndrico", acrescentou.



De acordo com a imprensa, Hahn, que era casado com Biot há 20 anos, tentou limpar a cena do crime antes da chegada da polícia, dizendo aos policiais que seu marido estava bebendo muito e tomando pílulas para dormir.



Biot estava a uma semana de completar 53 anos, de acordo com uma foto de sua carteira de identidade publicada na imprensa.



A embaixada alemã não respondeu imediatamente a um pedido de informação da AFP. Tanto a embaixada quanto o consulado no Rio de Janeiro estão em "contato próximo com as autoridades brasileiras que investigam este caso", disse neste domingo uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.