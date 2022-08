Funcionário russo da ocupação morre após ataque na Ucrânia

Um funcionário da administração da ocupação russa na região ucraniana de Kherson morreu em consequência dos ferimentos sofridos em um atentado, anunciaram as autoridades locais nomeadas por Moscou.



"Vitaly Gura, vice-comandante do distrito de Nova Kakhovka, responsável pelos serviços municipais, faleceu vítima dos ferimentos", anunciou no sábado uma autoridade local, Katerina Gubareva.



Gura ficou gravemente ferido na manhã de sábado após um "atentado" contra sua residência, que provocou vários ferimentos, segundo uma fonte da administração que pediu anonimato e foi citada pela agência Tass.



A localidade de Nova Kakhovka, às margens do Dniepr e sob controle russo, fica 80 km ao leste da cidade de Kherson.



Nos últimos meses, vários funcionários nomeados pelos russos para os territórios ucranianos conquistados por Moscou sofreram atentados.