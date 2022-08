As autoridades anunciaram a localização, neste sábado (6), do primeiro corpo no incêndio de dois tanques de combustível em Matanzas, no oeste de Cuba, que deixou 121 feridos e 17 desaparecidos.



"Foi recuperado um cadáver no local do acidente", disse o diretor de Saúde de Matanzas, Luis Armando Wong, em coletiva de imprensa.