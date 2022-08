Biden testa negativo para covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou negativo em um exame neste sábado (6) para covid-19, poucos dias depois de ser diagnosticado pela segunda vez com a doença.



"O presidente continua se sentindo muito bem", afirmou o médico de Biden, Kevin O'Connor, em um comunicado. "Esta manhã, seu teste de antígeno SARS-CoV-2 foi negativo".



O chefe de Estado testou positivo pela primeira vez em 21 de julho e sofreu um efeito "rebote" da doença em 30 de julho.



Isolado na Casa Branca há uma semana, Biden pretende retomar suas viagens em breve.



De acordo com sua agenda oficial, o democrata viajará ao estado do Kentucky, que sofreu inundações devastadoras recentemente.