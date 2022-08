'Dia decisivo' para resgate de mineiros, disse presidente do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que este sábado "é decisivo" para o resgate dos 10 mineiros presos desde quarta-feira devido ao colapso e inundação de uma mina de carvão no nordeste do país.



"Hoje (sábado) é um dia decisivo porque, segundo os técnicos, será possível descobrir se existe a possibilidade de os mergulhadores entrarem sem risco", escreveu o presidente no Twitter.



"O principal problema é a inundação, embora o equipamento de bombeamento seja suficiente e de grande capacidade", disse López Obrador.



As obras estão focadas em reduzir os níveis de água na mina, com dezenas de metros de profundidade, para permitir a entrada dos socorristas.



Cerca de 383 pessoas, entre militares e civis, trabalham "sem descanso" na mina desmoronada, localizada na cidade de Agujita (estado de Coahuila, no nordeste), disse o porta-voz da presidência mexicana, Jesús Ramírez.



A mina fica a cerca de 1.130 km ao norte da Cidade do México, na chamada região carvoeira de Coahuila.



Após o colapso, cinco mineiros conseguiram sair e foram levados para um hospital, dos quais dois receberam alta, segundo as autoridades.



O acidente ocorreu quando os trabalhadores encontraram uma área adjacente cheia de água durante a escavação, que desabou e inundou a mina.