Empresa proprietária do Snickers pede desculpas por ter apresentado Taiwan como "país"

O grupo americano Mars Wrigley, que produz as barras de chocolate Snickers, pediu desculpas depois que uma de suas peças de publicidade apresentou Taiwan como um "país" e afirmou que respeita a "soberania" da China.



A China considera esta ilha de 23 milhões de habitantes parte de seu território e não aceita qualquer reconhecimento internacional do arquipélago.



Um vídeo promocional de um evento envolvendo Snickers e o grupo musical sul-coreano BTS terminava com a frase "disponível apenas nos seguintes países", com as bandeiras da Coreia do Sul, Malásia e da República da China (Taiwan).



Embora não fosse destinado ao mercado chinês, o vídeo foi encontrado por alguns internautas do pais e gerou polêmica nas redes sociais.



"Estamos cientes dos relatos na imprensa sobre atividades relacionadas a Snickers em certas regiões da Ásia", afirmou a Mars Wrigley em um comunicado publicado na conta oficial da Snickers China na rede social Weibo na sexta-feira.



"Levamos isso muito a sério e expressamos nossas profundas desculpas", acrescentou a empresa, que disse "respeitar a soberania e a integridade territorial da China".



Depois da polêmica, a Snickers China publicou em sua conta no Weibo uma mensagem que afirma: "Há apenas uma China neste mundo, e Taiwan é uma parte inalienável do território da China".



A polêmica acontece em um momento de tensão entre a China e a ilha autônoma, depois da visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan.



