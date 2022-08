A Rússia atribuiu, nesta sexta-feira (5), à Ucrânia a responsabilidade pelos bombardeios próximos de um reator da central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, e acusou o governo do presidente Volodymyr Zelensky de praticar "terrorismo nuclear".



"Unidades armadas ucranianas realizaram três bombardeios na área da central nuclear de Zaporizhzhia e da cidade de Energodar [Enerhodar, em russo]", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia.



"Instamos a comunidade internacional a condenar as ações criminosas do regime de Zelensky, que comete atos de terrorismo nuclear", acrescentou.