O bilionário Elon Musk acusou o Twitter de "fraude" no âmbito do acordo de compra assinado com a empresa por 44 bilhões de dólares e do qual pretende se retirar, segundo documentos judiciais.



Em resposta a uma ação do Twitter, que quer obter uma decisão judicial que obrigue Musk a comprar a rede social, Musk apresentou uma queixa perante um tribunal especializado em negócios no estado de Delaware acusando o Twitter de ter falsificado o número de contas monetizáveis (plausíveis de gerar renda), de acordo com os documentos judiciais consultados pela AFP nesta sexta-feira (5).



