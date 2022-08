Duas pessoas morrem atingidas por raio perto da Casa Branca

Duas pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas ao serem atingidas por um raio na noite de quinta-feira perto da Casa Branca em Washington, confirmou a polícia local à AFP nesta sexta-feira(5).



"Duas pessoas foram declaradas mortas após serem atingidas por um raio na Praça Lafayette", a poucos metros da cerca da Casa Branca, disse a polícia. As vítimas são um casal da zona rural de Wisconsin: James Mueller, 76, e Donna Mueller, 75, disseram as autoridades.



As outras duas vítimas permanecem "em estado crítico", segundo a polícia.



A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, ofereceu condolências às famílias dos mortos em um comunicado. "Oramos por aqueles que ainda estão lutando por suas vidas", acrescentou.



Um raio atingiu o parque público ao lado da residência do presidente dos EUA minutos antes das 19h locais (20h em Brasília). Nas fotos divulgadas pelo corpo de bombeiros, dezenas de veículos de resgate são vistos na praça arborizada em meio à tempestade.



A probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, segundo dados das autoridades de saúde dos EUA. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Washington, Vito Maggiolo, insistiu na necessidade de se abrigar em um local seguro quando houver raios. "Árvores não são lugares seguros."