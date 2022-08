FAO: preços mundiais dos alimentos registram queda em julho

Os preços mundiais dos alimentos registraram forte queda em julho, estimulados pelos preços dos cereais e dos óleos vegetais, anunciou nesta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).



Após o valor máximo histórico registrado em março, nas semanas posteriores à invasão da Ucrânia pela Rússia, o índice FAO de preços dos alimentos, que segue a variação mensal dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, teve contração de 8,6% em um mês, o quarto retrocesso consecutivo.



Os preços, no entanto, permanecem em níveis elevados, a 140,9 pontos em julho, o que representa alta de 13,1% em ritmo anual, segundo a organização.



O índice FAO de cereais caiu 11,5%, e "a queda mais expressiva aconteceu nos preços mundiais de trigo, que perdem 14,5% em reação ao acordo entre Ucrânia e Rússia para desbloquear os principais portos do Mar Negro", para permitir a saída de navios carregados com grãos, destacou a organização.