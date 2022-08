O presidente russo Vladimir Putin disse nesta sexta-feira (5) que aguarda a assinatura de um acordo para fortalecer a cooperação econômica com a Turquia, ao receber seu homólogo Recep Tayyip Erdogan em Sochi, no sul da Rússia.



"Espero que hoje possamos assinar um memorando sobre o fortalecimento de nossos laços econômicos e comerciais", disse Putin no início do encontro com Erdogan, transmitido pela televisão russa.