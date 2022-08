O mercado de trabalho dos Estados Unidos cresceu de maneira sólida em julho e mostrou uma força inesperada, no momento em que a luta contra a inflação provoca temores de recessão.



A taxa de desemprego caiu 0,1 ponto percentual, a 3,5%, retornando desta maneira ao nível prévio à pandemia de covid-19, que era o menor em 50 anos, informou Departamento de Trabalha nesta sexta-feira (5).



Em julho, a maior economia do planeta criou 528.000 postos de trabalho, o dobro do previsto por analistas, enquanto a criação de empregos em maio e junho foi superior ao anunciado anteriormente, com 386.000 e 398.000 postos respectivamente.