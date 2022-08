AFP lança curso de verificação digital contra desinformação antes de eleições no Brasil

A AFP lança, nesta sexta-feira (5), seu primeiro curso de verificação digital em português para ajudar jornalistas e estudantes de jornalismo a trabalhar de forma mais eficiente e segura e evitar a desinformação, especialmente com a aproximação das eleições brasileiras de outubro.



A formação, apresentada durante o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji, em São Paulo, foi lançada em inglês e francês no mês de junho. Totalmente online e sem custos, o projeto foi realizado com apoio da Google News Initiative.



"A nossa parceria com a AFP foi concebida para fornecer aos jornalistas as competências essenciais para combater a desinformação e enriquecer ainda mais suas reportagens", disse David Dieudonné, líder do Google News Lab na França, Itália e Espanha em comunicado.



Com 10 módulos, o curso ensina como buscar a origem de fotos e vídeos, técnicas de geolocalização de imagens, como identificar fontes confiáveis e a tirar melhor proveito de motores de busca e redes sociais.



"A rápida evolução das redes sociais e aplicativos, e a velocidade da propagação de desinformação faz com que jornalistas precisem estar atualizados constantemente. Queremos partilhar a experiência da nossa equipe de investigação digital com todos os jornalistas, ajudando-os a trabalhar de forma mais eficiente e segura", afirmou Phil Chetwynd, Diretor Global de Notícias da AFP.



O curso online continuará sendo atualizado nos próximos meses, com adição de novos exemplos e exercícios, voltados para jornalistas com todos os níveis de experiência.



A AFP trabalha na verificação digital desde 2017 e conta com 130 jornalistas cobrindo 85 países, incluindo o Brasil desde 2018, ano das últimas eleições presidenciais.