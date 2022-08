O exército do Mali e "soldados de pele branca" estiveram envolvidos na morte de 33 civis, de acordo com um relatório de especialistas da ONU ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira.



Os corpos de 29 mauritanos e quatro malineses foram encontrados perto do vilarejo de Robinet El Ataye, na região de Segou, onde 33 civis desapareceram no dia 5 de março, afirma o Grupo de Especialistas da ONU sobre o Mali em um relatório destinado ao Conselho de Segurança no mês passado.



Os soldados brancos eram paramilitares do grupo russo Wagner, afirmou à AFP uma fonte diplomática.