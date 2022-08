A Rússia anunciou nesta sexta-feira (5) a expulsão de 14 funcionários do consulado e da embaixada búlgara em resposta à decisão "injustificada" da Bulgária de expulsar funcionários diplomáticos russos, em um momento de tensão pela ofensiva de Moscou na Ucrânia.



A Bulgária anunciou em junho que estava expulsando 70 membros do pessoal diplomático russo e o fechamento temporário do consulado-geral russo em Ruse, no norte da Bulgária.



"Queremos destacar que a responsabilidade pelas consequências dessas medidas contraproducentes é inteiramente do governo búlgaro", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ao fazer o anúncio.