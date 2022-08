A China anunciou nesta sexta-feira (5) que está encerrando a cooperação com os Estados Unidos em vários campos, com a suspensão das negociações de defesa e climáticas, após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana.



O governo chinês "suspenderá as negociações sobre mudanças climáticas com os Estados Unidos" e cancelará uma reunião com líderes militares, bem como duas reuniões sobre segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores da China, citando o "desprezo" que Pelosi demonstrou em sua visita a Taiwan.