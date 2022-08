EUA discutirão com a Rússia possível troca de prisioneiros que inclua Brittney Griner

O governo dos Estados Unidos discutirá com a Rússia sobre uma troca de prisioneiros que inclua a estrela do basquete Brittney Griner, afirmou nesta sexta-feira o secretário de Estado, Antony Blinken.



"O ministro das Relações Exteriores (da Rússia, Serguei) Lavrov afirmou esta manhã (...) que estão dispostos a participar em uma troca de presos. E vamos buscar isto", disse Blinken durante uma reunião com chanceleres de países do sudeste asiático no Camboja.



A prisão e a sentença contra Griner ressaltaram o "uso de detenções ilícitas por parte de Moscou para promover sua própria agenda", acrescentou Blinken, que criticou o uso de "indivíduos como peões políticos".



Em uma entrevista coletiva no Camboja, Lavrov declarou que a Rússia está disposta a "discutir o tema, mas apenas no âmbito do canal (de comunicação) que foi estabelecido pelos presidentes (Vladimir) Putin e (Joe) Biden".



"Há um canal especial acordado pelos presidentes e, apesar de algumas declarações públicas, segue funcionando", acrescentou Lavrov.



Um tribunal russo condenou na quinta-feira a jogadora americana de basquete a nove anos de prisão por tráfico de drogas.



Detida em fevereiro em Moscou, pouco antes do início da invasão russa da Ucrânia, com um vape que continha óleo a base de cannabis, a bicampeã olímpica virou mais um elemento na crise geopolítica entre Rússia e Estados Unidos.