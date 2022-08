Incêndio deixa 13 mortos em boate na Tailândia

Um incêndio atingiu uma boate na Tailândia na madrugada desta sexta-feira, deixando 13 mortos e 40 feridos, segundo um serviço de resgate.



O fogo se propagou na boate Mountain B, localizada no distrito de Sattahip, província de Chonburi, informou à AFP um funcionário da Fundação de Resgate Sawang Rojanathammasathan, que pediu para não ser identificado.



Vídeos publicados por socorristas mostram clientes gritando ao deixarem a boate com suas roupas em chamas. Os bombeiros levaram cerca de três horas para controlar o fogo.



As medidas de segurança frágeis nos inúmeros bares e boates da Tailândia são motivo de preocupação. Em 2012, quatro pessoas morreram em um incêndio causado por um problema elétrico em um clube na ilha de Phuket, um dos principais pontos turísticos do país.