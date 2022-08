Coreia do Sul lança primeira sonda espacial lunar

A Coreia do Sul lançou nesta sexta-feira dos Estados Unidos sua primeira sonda espacial com uma carga que inclui uma rede para transmitir informações do espaço durante sua missão de um ano para observar a Lua.



A Danuri - expressão composta pelas palavras coreanas "lua" e "desfrutar" - foi lançada em um foguete Falcon 9, pela empresa aeroespacial americana SpaceX. Ela deve chegar à Lua em meados de dezembro.



"Esse é um marco muito significativo na história da exploração espacial coreana", declarou Lee Sang-ryool, presidente do Instituto Coreano de Pesquisa Aeroespacial, em um vídeo divulgado antes do lançamento.



"Danuri é só o começo, e se estamos mais decididos e comprometidos com o desenvolvimento de tecnologia para viagens espaciais, poderemos alcançar Marte, asteroides, etc, em um futuro próximo", acrescentou.



Durante sua missão, a sonda usará seis instrumentos diferentes, como uma câmera altamente sensitiva fornecida pela Nasa para a realização de investigações na superfície lunar, a fim de identificar possíveis pontos de chegada para missões futuras.



Outro instrumento avaliará a comunicação espacial em rede que, segundo o Ministério de Ciência do país, é a primeira no mundo.



Danuri também tentará desenvolver um ambiente de internet sem fio para conectar satélites e naves espaciais de exploração, acrescentaram.



A sonda transmitirá a música "Dynamite", da grupo sul-coreano BTS, para testar essa rede sem fio.



"Se essa missão tiver êxito, a Coreia do Sul será o sétimo país do mundo a lançar uma sonda não tripulada à lua", declarou à AFP um funcionário do Instituto Coreano de Pesquisa Aeroespacial.



"É um grande momento para o desenvolvimento do programa espacial sul-coreano e esperamos seguir contribuindo para o entendimento global da Lua com o que Danuri descobrir", acrescentou.



A Coreia do Sul lançou em junho seu primeiro foguete desenvolvido localmente, em sua segunda tentativa após um lançamento fracassado em outubro.



Na Ásia, há programas espaciais avançados na China, Japão e Índia, enquanto a Coreia do Sul é o último a ingressar no clube de países capazes de lançar satélites.