Depois de assassinar esposa e filhas, homem se mata, nos Estados Unidos

Residência onde família foi encontrada morta na cidade de Orlando, na Flórida (foto: Welsh/The Daily Mirror) Uma família foi encontrada morta nessa terça-feira (3/4) em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Donovan Michael Ramirez, de 45 anos, é suspeito de executar as filhas Alyssa Berumen, 22, Sunny Ramirez, 11, e Shelby Rose Ramirez, 7. A esposa Renee Ramirez, 39, também teria sido assassinada por ele, que, em seguida, cometeu suicídio.

A polícia ainda não confirmou a causa da morte das vítimas, e um dos policiais teria saído imediatamente da casa após se deparar com a cena trágica. As informações são do tabloide The Daily Mirror.

“Neste momento, parece que este é um incidente relacionado à violência doméstica. Os investigadores trabalharam durante a noite para coletar o máximo de informações possível”, informaram as autoridades locais à publicação britânica.

Ainda conforme a reportagem, a família havia se mudado para o imóvel em 2020. Vizinhos disseram que “nada fora do comum ou qualquer coisa estranha” esteve acontecendo antes dos assassinatos.