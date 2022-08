A Coreia do Sul lançou nesta sexta-feira dos Estados Unidos sua primeira sonda espacial com uma carga que inclui uma rede para transmitir informações do espaço durante sua missão de um ano para observar a Lua.



A Danuri - expressão composta pelas palavras coreanas "lua" e "desfrutar" - foi lançada em um foguete Falcon 9, pela empresa aeroespacial americana SpaceX. Ela deve chegar à Lua em meados de dezembro.