Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, com o barril do WTI retornando aos níveis anteriores ao da invasão à Ucrânia, abaixo de US$ 90.



O barril para entrega em setembro caiu 2,33%, para US$ 88,54, em Nova York, mínima desde fevereiro. Já o Brent para outubro teve baixa de 2,74%, para US$ 94,12.



Os temores de uma recessão global se reafirmaram no mercado, e a falta de petróleo bruto ficou em segundo plano. O Banco da Inglaterra anunciou hoje que prevê que o Reino Unido entre em recessão por mais de um ano no fim de 2022.