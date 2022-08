Mais 3 navios com grãos zarparão da Ucrânia nesta sexta

Outros três navios carregados com grãos zarparão, na sexta-feira, da Ucrânia, graças ao acordo respaldado pela ONU para que a Rússia suspenda o bloqueio dos portos ucranianos a fim de aliviar a crise alimentar mundial, informou o ministro da Defesa da Turquia nesta quinta (4).



"Estão previstas as partidas de três navios amanhã da Ucrânia", disse o ministro Hulusi Akar, citado pela agência estatal turca Anadolu, três dias depois da saída do primeiro graneleiro do porto de Odessa desde a invasão russa da Ucrânia no fim de fevereiro.



O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, também conversou por telefone com o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre a implementação do acordo, informou o governo turco, sem oferecer mais detalhes.



Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo em julho para retomar as exportações de grãos através do Mar Negro. Na segunda-feira, zarpou do porto de Odessa a primeira embarcação, com destino ao Líbano, carregada com 26.000 toneladas de milho.



O graneleiro, com bandeira de Serra Leoa, foi inspecionado na quarta no Estreito de Bósforo, em Istambul, por uma equipe que incluiu funcionários da Turquia, das Nações Unidas e das partes em conflito.



Em um comunicado, a equipe assegurou que a passagem do barco era uma "prova" de que o acordo poderia ser mantido.



Segundo a Ucrânia, outros 16 graneleiros estão prontos para zarpar.



Rússia e Ucrânia são dois dos principais fornecedores de grãos do mundo. O bloqueio das exportações fez com que os preços dos alimentos disparassem em todo o planeta.