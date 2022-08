Justiça dos EUA acusa 4 policiais por morte de Breonna Taylor

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (4), acusações contra quatro policiais pela morte a tiros, em 2020, da afro-americana Breonna Taylor em seu apartamento em Louisville, que depois disso se tornou um símbolo do movimento Black Lives Matter.



O titular do Departamento de Justiça, o procurador-geral Merrick Garland, disse que os agentes estão sendo acusados de crimes contra os direitos civis, abuso da força e obstrução.



A Justiça estadual apenas havia acusado um dos agentes, e não pela morte da jovem, mas por ter "colocado em perigo" o seu vizinho, por disparar através de uma parede.



Esse policial, Brett Hankison, foi absolvido em março, o que provocou a ira dos ativistas antirracismo.



Por outro lado, a Justiça federal, que realizou uma investigação paralela, o acusa de "uso excessivo da força", anunciou Garland em coletiva.



Também acusa três de seus ex-colegas de mentirem sobre a ordem de busca e apreensão que desencadeou a tragédia.



"Os acusados sabiam que o depoimento sob juramento em apoio a esse mandado continha informação falsa e enganosa, e que foi omitida outra [informação] importante", explicou Garland.



Eles "sabiam que poderia gerar uma situação perigosa e afirmamos que essas ações ilegais provocaram a morte de Taylor", acrescentou.



Os três agentes, que não participaram da batida, "tomaram medidas para encobrir sua conduta ilegal" e mentiram ao FBI, segundo o procurador-geral.



Em 13 de março de 2020, três policiais de Louisville invadiram a casa de Breonna Taylor, uma cuidadora de 26 anos, no meio da noite como parte de uma investigação de tráfico de drogas contra um ex-namorado dela.



Seu então companheiro, Kenneth Walker, que não era o alvo da batida, acreditou que os agentes eram ladrões e atirou com um arma que possuía legalmente.



A polícia respondeu e Breonna Taylor foi alvejada com cerca de 20 disparos.



Os agentes tinham um mandado chamado "no knock", que os autorizava a derrubar a porta sem aviso prévio. Mesmo assim, eles alegam que anunciaram sua presença, o que Walker nega.



A morte de Breonna Taylor não chamou muito a atenção em um primeiro momento, mas seu caso ganhou repercussão durante as enormes manifestações contra o racismo que sacudiram os Estados Unidos após a morte de George Floyd, um homem negro de 40 anos asfixiado por um policial branco em Minneapolis em maio de 2020.



Os protestos estouraram em Louisville, a maior cidade de Kentucky, em setembro de 2020, quando os procuradores não apresentaram acusações contra os outros policiais envolvidos na tragédia e só mantiveram uma acusação contra Hankison.