Floresta pega fogo em Berlim após explosão de depósito de munições

Um incêndio "sem precedentes" foi registrado nesta quinta-feira (4) em uma floresta nos arredores de Berlim após explosões em um armazém de munições da polícia alemã.



As explosões foram durante a manhã, em intervalos regulares.



"É um acontecimento sem precedentes na história do pós-guerra na Alemanha", disse a prefeita de Berlim, Francisa Giffey, pedindo aos habitantes "que fechem suas janelas". Ninguém ficou ferido.



"O incêndio está sob controle agora", indicou um porta-voz dos Bombeiros à AFP. "A situação é totalmente incomum porque temos munições de guerra" no local, que dificultam a aproximação das equipes de resgate.



Cerca de 250 bombeiros e policiais foram mobilizados, além de membros do Exército alemão, com ao menos um blindando, um veículo para desmantelar minas e drones.



Helicópteros da polícia sobrevoavam constantemente a região, enquanto os bombeiros utilizavam água de um rio e lago próximos para tentar apagar as chamas. Uma área de segurança de 1 km foi delimitada em torno do local.



Este depósito, localizado na floresta de Grunewald, contém 25 toneladas de materiais explosivos. O local costuma realizar exposições controladas dos artefatos, que incluem bombas da Segunda Guerra Mundial, as quais muitas permanecem no subterrâneo de Berlim.



O incêndio florestal provocou transtornos em várias linhas de trem que passam pela região e rodovias foram bloqueadas. Nenhuma construção foi atingida.