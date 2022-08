Petróleo WTI fica abaixo dos 90 dólares, seu preço antes da guerra na Ucrânia

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quinta-feira(4) e o barril do WTI americano foi cotado abaixo dos 90 dólares pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, após uma reunião da Opep+ e a subida inesperada das reservas nos Estados Unidos.



Até às 13h40 GMT (10h40 em Brasília), o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro perdia 1,30%, chegando aos 89,48 dólares.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu cerca de 1,57% até os 95,28 dólares. Os temores de uma recessão mundial voltou a ser o centro da atenção, deixando de lado a escassez do ouro negro no mercado.



O Banco da Inglaterra anunciou nesta quinta-feira que espera que o Reino Unido permaneça em recessão durante mais de um ano a partir de outubro de 2022.